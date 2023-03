L'Iran et l’Arabie saoudite annoncent qu’ils rétablissent leurs relations diplomatiques

Dans une annonce surprise vendredi, l’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé qu’ils rétabliraient leurs relations diplomatiques dans le cadre d’un accord négocié par la Chine dans un délai maximum de deux mois.

L’accord a été brusquement annoncé après cinq jours de pourparlers intensifs et secrets dans la capitale chinoise Pékin. Il a été signé par Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Musaad bin Mohammed Al-Aiban, conseiller saoudien à la sécurité nationale, et Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et directeur de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCC.

Nour News, un média lié au Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré quelques heures avant l’annonce que Shamkhani menait des « négociations très importantes » à l’étranger.

« L’amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité iranien, a été occupé à mener des négociations très importantes dans un pays étranger ces derniers jours », a déclaré Nour News sur Twitter. « L’annonce imminente du résultat de ces négociations entraînera des développements remarquables. »

Peu de temps après ce tweet, les médias officiels de Téhéran et de Riyad ont lâché la bombe en publiant une déclaration trilatérale conjointe de l’Iran, de l’Arabie saoudite et de la Chine.

Les trois pays annoncent qu’un accord a été conclu entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République islamique d’Iran, qui comprend un accord pour reprendre les relations diplomatiques entre eux et rouvrir leurs ambassades et missions dans un délai n’excédant pas deux mois, et l’accord comprend leur affirmation du respect de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, », indique le communiqué conjoint.

Ils ont également convenu que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se réuniraient pour mettre en œuvre cela, organiser le retour de leurs ambassadeurs et discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales.

Le communiqué indique en outre que Téhéran et Riyad ont convenu de mettre en œuvre l’Accord de coopération en matière de sécurité entre eux, signé le 17/4/2001, et l’Accord général de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la technologie, de la science, de la culture, des sports et de la jeunesse, signé le 27/5/1998.

Les trois pays ont exprimé leur volonté de déployer tous les efforts possibles pour renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales.

L’Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en 2016 lorsque son ambassade a été prise d’assaut par des manifestants iraniens en colère. Depuis lors, les relations entre les deux pays sont tendues. Depuis avril 2021, cependant, ils ont entamé des pourparlers pour rafistoler leur relation. Cinq séries de pourparlers ont eu lieu en Irak, Oman jouant également un rôle dans leur facilitation.

Dans la déclaration de vendredi, l’Arabie saoudite et l’Iran ont remercié l’Irak et Oman pour leurs efforts de médiation.

Alors que la médiation de l’Irak était publique, la Chine a poursuivi ses efforts en secret. Jusqu’à récemment, il n’était pas clair si la Chine avait joué un rôle dans le rétablissement des liens entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Mais la récente visite du président iranien Ebrahim Raisi en Chine semble avoir grandement contribué à la dernière percée.

Mohammad Jamshidi, chef de cabinet adjoint pour les affaires politiques du président iranien, a déclaré vendredi que le rétablissement des relations irano-saoudiennes était en partie le résultat du voyage du président Raïssi à Pékin.

« Encore une fois, les politiques du président Raïssi réussissent. Au cours des entretiens avec le président Xi à Beijing, des idées constructives pour la région ont été discutées et portent maintenant leurs fruits. Les politiques de bon voisinage et de fraternité avec l’intégration eurasienne créent des avantages économiques et sécuritaires libres de toute intervention étrangère », a déclaré Jamshidi sur Twitter en réaction à la réalisation de vendredi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également attribué le rétablissement des liens avec l’Arabie saoudite à la politique de voisinage de l’administration Raïssi, qui vise à améliorer les relations de l’Iran avec ses voisins.

« Le rétablissement de relations normales entre l’Iran et l’Arabie saoudite fournit de grandes capacités aux deux pays, à la région et au monde islamique. La politique de voisinage, en tant qu’axe clé de la politique étrangère du treizième gouvernement, va fortement dans la bonne direction et le système diplomatique recherche activement davantage de mesures régionales », a-t-il déclaré sur Twitter.

Source : https://www.tehrantimes.com/news/482710/Iran-Saudi-Arabia-agree-to-restore-diplomatic-ties

10 mars 2023