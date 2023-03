Sur quelle planète vit M. Balarama Hollness ?

Pourquoi tant de mépris et d’ignorance ? The Gazette consacre un grand article à M. Holness, ex-candidat à la mairie de Montréal. Et que dit-il, ce monsieur qui publie un livre sous forme de témoignage ? Qu’en arrivant à Montréal, il a découvert une société qui RÉPRIMAIT ceux qui étaient perçus comme différents. "His years of teaching English in China, Egypt and Dubai convinced him Montreal was among the greatest cities in the world, ethnically diverse and culturally vibrant. But it was also a place whose institutions suppressed those who were seen as different", lit-on dans la Gazette de Montréal.

Les personnalités suivantes, parmi des centaines d’autres, que tout le monde connaît qui sont reconnues et appréciées à juste titre par les Québécois et les Québécoises, ont-elles été réprimées par nos institutions, comme le déclare Holness dans la Gazette, sans que le journaliste le corrige ?

Boucar Diouf, un humoriste et un écrivain parmi les plus populaires du Québec, chroniqueur à La Presse; Dany Laferrière, élu à l’Académie française, grâce à sa renommée acquise au Québec; Stanley Péan, ancien président de l’Union des écrivains québécois et membre de nombreux conseils d’administration, sans compter ses émissions de jazz à la radio de Radio-Canada; Rodney St-Éloi, éditeur, poète et membre de l’Académie des lettres du Québec.