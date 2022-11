Montréal à travers des lettres. Post-Monumental réinvente Tiohti:áke. Exposition du 3 décembre au 13 janvier 2023

Vernissage avec artistes : 3 décembre, 14h-18h. BBAM ! galerie présente la première exposition solo de Courtney Clinton, Post-Monumental, un projet d'art interactif dirigé par Clinton, invitant divers artistes et voix de Tiohti:áke/Montréal à "écrire" sur le paysage de notre ville. Pendant 12 semaines, 24 artistes participants ont reçu une carte postale par semaine illustrée d'un monument Tiohti:áke. Au dos des cartes postales, les artistes ont répondu à l'image avec leur propre production créative. Les 288 cartes seront toutes réunies en une pièce d'installation dans une exposition à la BBAM ! galerie (808 Atwater Ave) du 3 décembre au 13 janvier.



Dans les villes du monde entier, la perception des monuments est passée de marqueurs d'histoire commune à des points d'éclair de division sociale et de récits historiques contestés. Avec Post-Monumental, Clinton pousse la définition de ce qui constitue un monument. Sa sélection de sites montréalais va du Monument aux Patriotes (marquant la Rébellion de 1837-1838) à la Place de l'Espoir (commémorant le meurtre de Fredy Villanueva) et de l'autoroute Ville Marie (et le pavage d'une grande partie de la Petite-Bourgogne communauté noire) à la sculpture de Sir George-Étienne Cartier (site de Tam-Tams et des manifestations #CancelCanadaDay).



Chaque carte postale invite les artistes à réfléchir sur la communauté historique et contemporaine et les significations personnelles de ces espaces partagés dans leur médium, leur style et leur voix. L'exposition finale sera une installation où les voix, les styles et les histoires se rejoignent dans une œuvre collective.



« Post-Monumental est un projet sur la voix et l'espace partagé. J'ai été attiré par la carte postale car sa fonction est de surmonter la distance et de favoriser la conversation. »



LISTE COMPLÈTE DES ARTISTES : Agathe Dessaux (textile), Asia Mason (photographie collage), Aysha White (écriture, collage), Carla Gina Rubeo (cartographie, techniques mixtes), Caroline Fortin (écriture créative), Catherine Barnabe (commissaire, art écriture, collage), Colette Campbell Moscrop (illustration), Crystal Chan (écriture créative, calligraphie chinoise), Cynthia Van Frank (peinture de paysage), Daniel Jervis (animation, illustration), Danyelle Orwick (bande dessinée, art perlé), Hadi Jamali (calligraphie), Jacob le Gallais (collage), Kaia'tanó:ron Dumoulin Bush (illustration), Kayla Breaker (peinture de paysage), Kyle Williams (peinture de paysage), Marguerite Marion Reyes (dessin), Marven Clerveau (portrait, collage), Maude Tapin (peintre paysagiste), Oxana Solovyeva (conte), Reihan Ebrahimi (dessin), Sarah Haddad (photographie, collage), Tatiana Tung (aquarelle), Tong Shen (illustration, techniques mixtes)



À PROPOS DE COURTNEY CLINTON :

Courtney Clinton est une artiste travaillant principalement dans l'illustration et la peinture. Elle partage son temps entre Montréal et St Hyacinth, QC. Avec ce projet, Clinton poursuit son travail sur les thèmes de la paix, de la communauté et de l'identité. Pour l'élaboration de Post Monumental, Courtney a été artiste et résidente au Rokeby Museum, Vermont, et au centre d'artistes montréalais Imprimerie. Elle a reçu des subventions du Conseil des Arts du Canada et du Conseil de la Culture de Saint-Hyacinthe.



Son travail a été montré à travers l'Amérique du Nord. Plus récemment, il a été sélectionné dans le cadre du prix d'art Gestion de patrimoine TD – Thor, de la série Bombay Sapphire Artisan et du prix national des arts de Salt Spring. Elle a complété 4 années d'études à l'école d'art privée, Syn Studio, en 2017.



À propos de BBAM ! Galerie : BBAM ! est une galerie basée à Montréal qui cultive des échanges croisés entre les arts, le développement communautaire et l'humanité.



Plus d'informations disponibles sur demande :



Ralph Alfonso (BBAM!) 514-952-6190

ralph@bbamgallery.com

http://www.bbamgallery.com

30 novembre 2022