''Le Temple" : La toute dernière réalisation du studio d'effets visuels FOLKS

« Ce projet ambitieux s’est déroulé sur plusieurs années. Des dizaines d’artistes y ont mis leur touche de près ou de loin au fil du temps. La patience était le prix à payer pour atteindre le niveau de qualité que nous recherchions. Nous sommes ravis de pouvoir enfin le présenter au public d’ici et dans le monde », mentionne Alain Fournier, réalisateur reconnu dans l’industrie du film d’animation.



« Je vois un parallèle entre l’équipage d’un sous-marinier et une équipe d’animation, l’importance de la collaboration, le fruit du travail d'équipe, la confiance, si fragile, mystérieuse et pourtant capitale afin d'arriver à bon port. La talentueuse équipe d'artisans VFX de chez FOLKS a mis son savoir-faire en œuvre afin de donner vie à cette adaptation libre de la nouvelle, Le Temple, d'H.P. Lovecraft », raconte Gabriel Beauvais, codirecteur 3D et designer de créatures chez FOLKS. Le talent des créateurs québécois rayonne dans cette production qui poursuivra sa route dans les prochains mois. Et l’équipe, de son côté? Elle planche déjà sur la conception d’une nouvelle œuvre avec le même objectif en tête: puiser le meilleur de nos créateurs d’ici. À propos FOLKS



Créée à Montréal en 2012, FOLKS a ouvert depuis des bureaux à Toronto, Bogotá, Saguenay et Mumbai. La mission de FOLKS est de créer des effets visuels d’exception pour donner vie à la vision des cinéastes de calibre international en mettant à leur disposition un environnement où règnent passion, expertise, créativité et collaboration. Le studio FOLKS fait partie des marques d’effets visuels de premier plan au niveau mondial sous l’égide de The Fuse Group. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.folksvfx.com. Alain Fournier, réalisateur Alain Fournier a réalisé plusieurs courts métrages de fiction et d'animation primés en festivals et diffusés un peu partout sur la planète. Il s'intéresse particulièrement au cinéma fantastique. Le Temple est son premier court métrage animé entièrement en 3D et est adapté librement de la nouvelle éponyme du célèbre écrivain H.P Lovecraft. Contact / Informations Michaël Grégoire, PRP

24 octobre 2022