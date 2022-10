La diversité fait son entrée au Conseil des ministres du gouvernement Legault

Je salue la composition du nouveau Conseil des ministres du gouvernement Legault non seulement pour les qualifications remarquables des heureux et heureuses élu.e.s, mais pour la place accordée à la diversité au sein du Cabinet. On a déjà souligné la nomination de la première femme innue (je vous avoue que je n’aime pas ces désignations : première innue, premier noir, premier juif, mais enfin…), madame Kateri Champagne Jourdain, élue dans la circonscription de Duplessis qui accède au poste de ministre de l'Emploi et à celui de ministre responsable de la Côte-Nord.

Rappelons aussi quelques promotions, notamment celle du Dr Lionel Carmant, nommé au poste de ministre en titre, responsable des Services sociaux, alors qu’il occupait le poste de ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. De même Christopher Skeete, anciennement adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglais, assumera les fonctions de Ministre responsable de la Lutte contre le racisme, en plus du poste de Ministre délégué à l’Économie.

On a aussi assisté à l’entrée d’autres langues québécoises dans notre auguste Assemblée nationale.

M. Skeete a osé, et avec raison, prendre la parole en anglais au début de son assermentation : près de 9 % des citoyens de sa circonscription (Ste Rose) utilisent l’anglais dans leur foyer, comparativement à près de 10 % à l’échelle du territoire québécois. J’ai eu le plaisir, on le sait, de publier une longue interview avec M. Skeete, en novembre 2019 Christopher Skeete : « Mes multiples appartenances m’ont inculqué une plus grande sensibilité aux réalités des uns et des autres».

On a pu voir aussi et entendre avec plaisir madame Kateri Champagne Jourdain s’adessant à l'auditoire en langue innue lorsqu’elle a pris la parole.

Quant à madame Pascale Déry, nommée ministre de l’Enseignement supérieur, signalons qu’une femme juive sépharade accède pour la première fois au Conseil des ministres d’un gouvernement québécois et, qui plus est, d’un gouvernement ouvertement nationaliste.

Arrivés à la fin des années 1950, originaires d’Afrique du Nord et francophones, les Juifs sépharades, on le sait, se sont spontanément identifiés aux Québécois, sous l'oeil méfiant de l’establishment achkénaze et anglophone.

Le père de Mme Déry, William Déry, fut d’ailleurs président de la Communauté sépharade et elle-même a coprésidé la tenue des états généraux de la Communauté Sépharade Unifiée du Québec en 2019. Élue dans la circonscription de Repentigny, madame Déry possède une maîtrise en science politique et en droit international, elle a été, on le sait, journaliste pour le réseau TVA. En 2015, elle s’était présentée à l’investiture du Parti conservateur fédéral dans le comté Mont-Royal et elle fut candidate conservatrice dans Drummond la même année.

Bien qu’anglophone, rappelons que David Levine occupa brièvement le poste de ministre délégué à la Santé du gouvernement du Parti Québécois, alors dirigé par Bernard Landry. Nommé en janvier 2002, alors qu'il n'était pas député, Levine démissionnera en juin après sa défaite survenue à l’élection partielle qui eut lieu dans la circonscription de Berthier.

21 octobre 2022