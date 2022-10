Un anniversaire. En octobre 1981 paraissait la revue Jonathan

Pour une durée limitée, une copie de cette publication est disponible en accès libre sur cette page :

En octobre 1981, il y a donc 41 ans, paraissait à Montréal la revue Jonathan, une publication mensuelle vendue dans les kiosques partout au Québec, dont je fus le fondateur et le directeur. Elle parut quelques mois après la réélection du gouvernement de René Lévesque en avril 1981; elle sera publiée tous les mois, sauf en été, pendant 5 ans, jusqu’en 1986. Ce fut une aventure d’autant plus excitante que la revue donnait la parole, pour la première fois dans le paysage littéraire québécois, à des Québécois, comme on dit, « de souche » et à des Juifs Québécois. De plus, la revue ouvrait ses pages à des auteurs israéliens, pas toujours très sympathiques aux politiques de leur gouvernement, tel que Zeev Sternhell.

Je suis fier de rappeler que Pierre Bertrand, Marc Chabot, Bernard Lévy, Claude Marcil, Michel Morin, Jacques Renaud, Sylvie Sicotte, notamment, signaient régulièrement des articles dans la revue. De plus, comme on le constatera à la lecture de ce livre numérique, MM. Pierre Bourgault, Gérald Godin, Bernard Landry et René Lévesque furent de fervents sympathisants de la revue.

Jonathan était une des premières revues interculturelles publiées en français au Québec et elle constitue une richesse inestimable pour tout chercheur. Sera-t-elle un jour numérisée pour le grand profit de ceux et de celles qui s’intéressent au rôle que des écrivains québécois ont joué dans la reconnaissance de la diversité québécoise ? C’est en tout cas mon souhait le plus cher.

Je rappelle plusieurs épisodes de cette formidable aventure dans Pleins feux sur Jonathan. Une revue juive québécoise au cœur de la diversité. Il s’agit d’une Rétrospective des grands moments de la revue. On y trouvera en outre les références complètes aux nombreuses bibliothèques qui détiennent la collection complète de la revue au Québec, aux États-Unis et en Israël.

Il est à noter qu’une copie de presse de « Pleins feux sur Jonathan » a été adressée aux responsables de la Voix sépharade, seule revue juive francophone de Montréal, qui n’a pas jugé utile de signaler sa parution à ses lecteurs et aux membres de la communauté juive.

Étions-nous trop critiques des Juifs ? D’Israël ? Du Québec et du Canada ? De l’intégrisme musulman qui déjà se manifestait ? Brisions-nous des tabous ? À vous de juger.

11 octobre 2022