Québec élections 2022. Sans surprise, la Coalition Avenir Québec est réélue avec une forte majorité

Comme prévu, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a remporté la majorité des 125 circonscriptions du Québec lors des élections du 3 octobre 2022. Son chef François Legault a donc été réélu pour un deuxième mandat à la tête du gouvernement québécois. La vague caquiste a fait élire 90 députés sur les 125 élus de l’Assemblée nationale du Québec, contre les 76 députés caquistes qui siégeaient à la dissolution du parlement.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a terminé deuxième avec 21 sièges, suivi par Québec solidaire (QS) avec 11 sièges. Le Parti québécois (PQ) n’a élu que trois députés, le plus faible score de son histoire, mais il a réussi à faire élire son nouveau chef, Paul St-Pierre Plamondon. Le Parti conservateur du Québec (PCQ), dirigé par Éric Duhaime, n’a fait élire aucun député.

Le Parti libéral du Québec (PLQ), dirigé par Dominique Anglade, demeure le parti de l’opposition officielle bien qu’il ait perdu 6 sièges en élisant 21 députés, principalement dans le bastion majoritairement anglophone de l’ouest-de-l’Île de Montréal, contre les 27 qui siégeaient avant la dissolution de la Chambre

François Legault a évoqué le slogan de son parti lors de la campagne électorale en déclarant le soir de la victoire : « On a eu un message clair, ce soir les Québécois nous ont dit : continuons. Et je suis tellement fier de ça aussi : on a fait élire le plus grand nombre de femmes du Québec. Mais le travail commence ce soir. La priorité des priorités, ça doit rester l’éducation… parce que l’avenir, c’est nos enfants ».

Le premier ministre élu a aussi souligné l’importance de l’économie et répété que son gouvernement comptait faire du Québec un leader de l’économie verte sur le plan mondial. « Je vais être le premier ministre de tous les Québécois » a affirmé François Legault, en ajoutant que les Québécois forment un grand peuple, quelles que soient leurs religions et leurs origines, et tous les partis politiques québécois sont en faveur de l’immigration. « Mais le plus grand devoir d’un premier ministre du Québec, c’est de protéger la langue française » a rappelé le chef de la CAQ et cette protection, passe par la capacité de la société québécoise d’intégrer ces nouveaux arrivants en les francisant. « Je veux qu’on travaille sur ce qui nous unit » a conclu François Legault en s’adressant aux chefs des autres partis qui siègeront au parlement québécois.

Les partis en lice s’estimant défavorisés par la répartition des sièges prévue par le système électoral actuel ont tous réclamé une réforme en profondeur du mode de scrutin et ont dénoncé l’inaction du gouvernement Legault lequel, selon ses adversaires, s’était engagé à agir sur ce sujet.

On constate en effet que les pourcentages des voix recueillis par les adversaires du parti réélu au pouvoir ne correspondent pas au nombre de sièges qui aurait dû leur être attribué.

Si la CAQ avec 41 % des votes a obtenu 90 sièges au parlement québécois, la formation de gauche, Québec Solidaire avec 15,42 % du vote n’a obtenu que 11 sièges à l’Assemblée nationale, alors que le Parti libéral avec 14,37 % des votes en a obtenu 21; le Parti Québécois, quant à lui, n’a élu que 3 députés alors qu’il a recueilli 14,60 % du vote. Enfin, le Parti conservateur du Québec n’a élu aucun député alors qu’il a obtenu près de 13 % des votes.

4 octobre 2022