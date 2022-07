Vous ai-je déjà parlé de mon Journal ? J'avais onze ans et nous vivions la Guerre de Suez. Suivront les expulsions et notre départ douloureux de ma ville natale, Alexandrie. J'écrivais mon journal. C'était quasiment une commande de mon père : «Écris ce qui nous arrive», m'avait-il ordonné. J'étais inscrit à l'école anglaise, à la Saint Andrew's Boys' School. Ce qui explique que mon journal soit rédigé en anglais. J'avais onze ans et la responsabilité de tout noter ce qui nous arrivait; biographe de la famille donc... J'étais un admirateur de Buffalo Bill et de Napoléon, comme on peut le constater sur la couverture dos du Journal.

Mais sans doute que mes profs étaient heureux que l'Empereur fût défait à Waterloo. Après tout, ils demeuraient loyaux à la Couronne britannique... Il faudrait bien que je me replonge dans ces trois cahiers, qui racontent notre départ et notre séjour dans un couvent de Notre-Dame-de-l'Osier, ensuite la rue Richer et notre vie parisienne, avant le départ pour ...le Canada. À suivre, donc...

Comme on le sait, mon roman La Lente découverte de l'étrangeté était en partie inspiré de mon journal. Il est maintenant disponible aussi en version numérique ICI.

10 juillet 2022