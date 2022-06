Le prix Charles-Hindenlang décerné à l’’écrivain Victor Teboul

Le Rassemblement pour un Pays Souverain décerna le prix Charles-Hindenlang à Victor Teboul, à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes. Le Prix Charles-Hindenlang lui a été conféré en reconnaissance de son engagement envers le Québec et de sa grande contribution à la cause souverainiste et patriotique.

Le prix porte le nom de Charles Hindenlang, militaire français, né à Paris en 1810, qui se joignit aux combattants revendiquant des droits pour le Bas-Canada (aujourd’hui le Québec), lors de la rébellion de 1837-1839. En raison de son engagement, Hindenlang fut exécuté par les autorités britanniques en 1839, à l’âge de 29 ans.

Dans son allocution de remerciement, Victor Teboul rappela qu’une plaque commémorative avait été posée en l’honneur du combattant au 70 rue Lafayette, dans le 9e arrondissement de Paris en 1989, année qui marquait le triste 150e anniversaire de son exécution.

Dans son discours, Teboul fit part aux membres du Rassemblement pour un Pays souverain d’une singulière coïncidence.

Le militaire français était né au 16 rue Richer, un quartier de Paris que Victor Teboul, avait bien connu adolescent. Ce sont en effet dans les hôtels de ce secteur qu’habitèrent à la fin des années 1950, les Teboul et les nombreuses familles juives expulsées d’Égypte, lors de la guerre de Suez.

Les familles juives continuent d’ailleurs de fêter des Bar-Mitsva dans les restaurants du quartier après la traditionnelle cérémonie célébrée dans une des nombreuses synagogues de ce 9e arrondissement, a aussi rappelé Teboul. On y trouve toujours aujourd’hui de nombreux traiteurs casher et des librairies religieuses juives.

«Comme quoi, déclara Teboul, certains diront que le hasard n’est pas juif ! C’est écrit dans le ciel, comme dit la chanson, que mon nom soit associé à Charles Hindenlang : Mektoub, selon l’expression arabe ! »

Furent également honorées lors de cette soirée du 23 mai 2022 qui se déroula à Montréal, l’auteur-compositeur Stéphane Venne, auteur notamment de la chanson thème de l’Expo 67, «Un, Jour, un Jour»; l'ancienne joueuse professionnelle de soccer et porte-parole de la Fondation Équipe Québec, Pascale Pinard, la metteuse en scène et directrice de théâtre, Denise Filiatrault, la députée de Joliette, membre du Parti Québécois Véronique Hivon et le chef parlementaire du Parti Québécois, Joël Arseneau.

Le Rassemblement pour un Pays Souverain organise chaque année, à l’occasion de La Journée nationale des Patriotes, un Souper - Gala au cours duquel différents prix patriotiques sont décernés à des personnalités québécoises en reconnaissance de leur engagement envers le Québec et de leur contribution à la cause souverainiste.

La Journée nationale des Patriotes est un jour férié et chômé au Québec. Elle est célébrée le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Elle a été instaurée le 22 novembre 2002 par l’Assemblée nationale du Québec. La Journée nationale des Patriotes vise à souligner l'importance de la lutte des Patriotes de 1837-1838.

Essayiste et romancier, Victor Teboul est le directeur fondateur de Tolerance.ca

On reconnaîtra sur la photo de groupe ci-dessus les récipiendaires : M. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et chef parlementaire du Parti Québécois, Prix Louis-Joseph-Papineau; Mme Véronique Hivon, députée de Joliette du Parti Québécois, Prix Marie-Victoire-Félix-Dumouchel; madame Pascale Pinard, ancienne joueuse professionnelle de soccer, Prix Louis-Cyr; M. Stéphane Venne, auteur-compositeur, Prix Napoléon-Aubin et moi-même. Mme Denise Filiatrault, comédienne, réalisatrice, metteuse en scène, reçut le Prix Chevalier-de-Lorimier. Mme Filiatrault était absente lors de la remise des prix. Sa fille, Mme Danièle Lorain, absente sur la photo, remercia le Rassemblement pour un Pays Souverain pour l’honneur conféré à Mme Filiatrault.

Sont également présents sur la photo, M. Benoît Roy, président du Mouvement pour un Pays Souverain, M. Olivier l’Écuyer, qui a assuré l’animation de la soirée; M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois; M. Mario Beaulieu, député de la circonscription La Pointe-de-l'Île du Bloc Québécois et président d’honneur du Gala des Patriotes 2022.

3 juin 2022