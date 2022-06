La situation linguistique observée au Québec démontre que l'organisation de la gouvernance linguistique nécessite un réaménagement important. Avec la création du ministère de la Langue française, le gouvernement s'assure que la pérennité du français demeure une priorité d'action permanente et invariable pour le Québec et pour tous les gouvernements qui se succéderont. De cette façon, l'effort collectif pour assurer la survie de la langue française ne connaîtra pas d'interruption. De plus, cette nouvelle entité permettra à ses mandataires de traiter du dossier de la langue d'égal à égal avec celles et ceux de tous les ministères.

Responsabilités

Les responsabilités du nouveau ministère seront les suivantes :

promouvoir, valoriser et protéger la langue française et son statut, et favoriser l'établissement et le maintien de conditions porteuses d'avenir pour celle-ci;

élaborer et proposer au gouvernement ses grandes orientations définissant l'aménagement linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l'Administration en matière de langue française;

veiller à la cohérence de l'action de l'Administration en cette matière et à sa conformité aux dispositions de la Charte de la langue française;

soutenir et accompagner les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux auxquels s'applique la politique linguistique de l'État dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Charte de la langue française;

apporter son soutien et collaborer aux travaux des différents ministères concernant la francisation, notamment dans le milieu scolaire et dans les milieux de travail;

élaborer des politiques, des programmes et d'autres mesures visant à promouvoir, à valoriser et à protéger la langue française et son statut;

accorder des prix et des reconnaissances pour souligner la contribution exceptionnelle de personnes ou d'organisations dans le domaine linguistique;

favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine linguistique francophone du Québec.

À travers la réalisation de sa mission, le nouveau ministère contribuera à assurer aux citoyennes et citoyens que la langue française occupe la place qui lui revient dans la société et au sein du gouvernement du Québec.

Assermentation du ministre

Le 1er juin dernier, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a nommé M. Simon Jolin-Barrette à titre de ministre de la Langue française. Il s'agit du premier titulaire de cette fonction ministérielle dans l'histoire du Québec.

Faits saillants

Le Conseil des ministres a procédé hier aux nominations suivantes : Mme Juliette Champagne est nommée sous-ministre du ministère de la Langue française; Mme Geneviève Lajoie est nommée sous-ministre adjointe du ministère de la Langue française, responsable du Sous-ministériat à l'exemplarité de l'État et à la conformité; Mme Dominique Malack est nommée sous-ministre adjointe du ministère de la Langue française, responsable du Sous-ministériat aux politiques, aux partenariats et aux affaires institutionnelles.



Les bureaux du Ministère seront situés à Québec (800, rue D'Youville) et à Montréal (425, rue Maisonneuve).

Citation

« Notre gouvernement répond aux aspirations des Québécoises et des Québécois, qui souhaitent que leur gouvernement défende la langue française au Québec, une langue qui fait partie de leur identité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la création du nouveau ministère de la Langue française. Cette nouvelle entité démontre la volonté du gouvernement de conférer au français la place qu'il mérite au Québec et dans son appareil étatique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française

Lien connexe

Pour mieux connaître le nouveau ministère de la Langue française, consultez le https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise .

2 juin 2022