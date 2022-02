Aidons l'Ukraine ! Faisons un don au Fonds d'Urgence de la Croix Rouge Internationale

Le gouvernement du Canada versera un montant équivalent au total des dons admissibles – ne dépassant pas 100 000 $ – faits par les Canadiens au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine, entre les 24 février et 18 mars 2022, jusqu’à un montant maximum de 10 millions de dollars.

Les dons au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine permettront au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de répondre aux besoins humanitaires engendrés par près de huit années de conflit, en plus de contribuer aux efforts de préparation et d’intervention dans le contexte des tensions accrues en Ukraine. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de mener des initiatives de préparation et des opérations de secours, d’accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement à long terme, de renforcer leur résilience et de réaliser d’autres activités humanitaires essentielles en réponse aux besoins émergents en Ukraine et dans les pays voisins, notamment auprès des populations déplacées.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site de la Croix Rouge Internationale.

26 février 2022