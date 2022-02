Le 9 février est la Journée Mondiale de la Langue Grecque. L’opportunité de la langue grecque au vingt et unième siècle

Il y a au moins 35 siècles que la langue grecque s’écrit, et au moins 40 siècles qu’elle se parle dans le même pays, la pointe ultime de la péninsule balkanique. Grâce à la curiosité aiguë et à l’esprit inventif des Grecs, nous avons le privilège de posséder, nous épigones contemporains, l’une des cultures les plus évoluées de l’Occident. Notre dette à l’égard de la culture grecque s’avère incommensurable en ce qui concerne les arts et les sciences ; pourtant, notre progrès est surtout redevable à la tradition écrite. De nombreux pays disposent de monuments et de paysages remarquables, mais aucun autre pays n’offre un tel trésor de textes dans tous les domaines de la pensée et de la créativité.

La langue grecque a conservé et assimilé tout ce que la civilisation et l’environnement méditerranéens avaient d’utile à offrir : le grec a répertorié des mots préhelléniques comme « thalassa », « Athéna », « Corinthe », « labyrinthe », « oinos » [vin], « élaion » [huile], « cyprès », de même que les titres de systèmes politiques « basileus » [roi], « tyran », « gouverneur » et « anax » [prince].

L’apport le plus substantiel de la langue grecque dépasse de loin la question de vocabulaire : il s’agit de la structuration de la pensée. Les intellectuels grecs ont mis de l’ordre dans les termes, ils ont fait passer l’homme du mythe au logos. Logos veut d’abord dire la faculté intellectuelle, puis la possibilité de penser, ensuite le fonctionnement de la pensée, il signifie aussi le concept intérieur qui se présente à l’esprit, l’idée, le mot qui s’extériorise par la parole prononcée, et enfin par le discours écrit. En mettant de l’ordre dans le fonctionnement de la raison, les savants grecs ont conçu le rationnel, le syllogisme, la logique. Si nous analysons aujourd’hui les parties du discours grâce à la terminologie grammaticale, « sujet » [sub-jectus], « objet » [ob-jectum], « subjonctif » [sub-junctivus], nous le devons à la logique grecque de l’analyse « hypo-keimeno », « anti-keimeno » et « hypo-taktiki ».

Avec la logique, la plus importante conquête peut-être du grec a été – et continue d’être – sa possibilité de créer à volonté des notions abstraites et des mots composés. Les Romains ont été les premiers à comprendre la supériorité du grec et ont assimilé dans leur langue d’innombrables termes grecs. Les Latins du Moyen-Âge firent de même, en créant à leur tour des néologismes comme « metaphysica », adopté par la suite par les Grecs sous la forme « metaphysiki ». Dès lors, des milliers de vocables, scientifiques et communs, ont enrichi les langues occidentales. Ce ne sont pas seulement des mots comme « pédagogie » ou « cosmologie » qui proviennent du grec, mais aussi des mots usuels comme « pause » [pausis], « attention » [ad-tentio / pros-ochi] et d’autres par le biais du latin souvent.

En guise de conclusion, je proclame en toute connaissance de cause qu’il a bien de la chance celui qui pense et parle en grec, car il a la possibilité – s’il le désire – d’approfondir l’interprétation de l’univers en usant de la langue maternelle de la civilisation occidentale. Le grec, moyennant la logique et le trésor des racines de base dont il dispose, équipe intellectuellement toute personne cultivée de notre époque qui veut concevoir le cosmos et apprendre d’autres langues. La connaissance du grec est la « marque déposée » du citoyen cultivé de notre siècle.

Vive la langue grecque !

Note de la rédaction

Le 9 février, en mémoire du poète national Dionysios Solomos, a été institué Journée Mondiale de la Langue Grecque. Ce jour-là, des millions de Grecs et d'innombrables amis de l'histoire et de la culture grecques la fêteront. L’institutionnalisation de la célébration de la Journée Mondiale de la Langue Grecque vise à mettre en évidence le rôle fondamental de la langue grecque et son importante contribution au développement et à la consolidation de la culture européenne et mondiale. La langue grecque, au fil des siècles, est devenue l'une des langues vivantes les plus anciennes du monde. Sa valeur se reflète dans son historicité et sa diachronicité. C'est une langue qui est parlée depuis 40 siècles sans discontinuité.

Source : République Héllenique. La Grèce en France.

7 février 2022