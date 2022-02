Investissement de 80 M$ : Le Musée de l’Holocauste Montréal annonce la construction d’un nouveau musée sur le boulevard Saint-Laurent

Montréal, le 7 février 2022 – Le Musée de l’Holocauste Montréal est fier d’annoncer la construction d’un tout nouveau musée. Le nouvel établissement ouvrira ses portes en 2025 et sera localisé au 3535, boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal. Ce projet répond à l’intérêt croissant des publics et aux demandes exprimées par le milieu de l’enseignement pour l’histoire de l’Holocauste, son rapport aux autres génocides, les droits de la personne et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Il s’agit d’un investissement de 80 millions de dollars, auquel contribuent notamment le ministère de la Culture et des Communications du Québec (20 M$), la Fondation Azrieli (15 M$) et de nombreux mécènes à travers la campagne de financement du Musée, intitulée Donnons une voix.

Moderne, spacieux, à la fine pointe de la muséologie et de la technologie, le nouveau Musée pourra accueillir un plus grand nombre de visiteurs avides d’entendre les histoires inspirantes et résilientes des survivants et survivantes de l’Holocauste qui ont reconstruit leur vie à Montréal. La firme d’architectes retenue pour le design du nouveau Musée sera dévoilée en juillet 2022, au terme d’un concours international lancé à l’automne 2021.

Le nouveau Musée inclura notamment :

De plus grands espaces d’exposition permanente et temporaires

Un espace jeunesse et une salle consacrée aux témoignages interactifs par hologramme

Des salles de classe à la fine pointe de la technologie

Un auditorium de 150 places

Un espace commémoratif

Un jardin mémoriel

L’histoire de l’Holocauste est notre histoire, avec environ 40 000 survivants ayant reconstruit leur vie au Canada. Avec la plus grande collection au pays liée à l'Holocauste, soit plus de 13 500 objets et 858 témoignages vidéo, ses expositions itinérantes et virtuelles, ses outils pédagogiques et ses formations d’enseignants offerts à travers le Canada, le Musée cultive la mémoire de la Shoah et promeut l’action citoyenne pour un monde plus juste et socialement responsable.

« Cette annonce est une très bonne nouvelle. En plus de répondre aux besoins du Musée pour faire face à l’attrait grandissant qu’il suscite, elle démontre l’engagement de notre gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de racisme et les préjugés. Je salue la contribution de cette institution remarquable à la promotion du respect de la diversité auprès des citoyennes et des citoyens », souligne Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

« Le nouveau Musée, sera idéalement situé à la jonction du corridor muséal et du quartier des spectacles, dans un espace qui a constitué autrefois le foyer d’accueil de la communauté juive. Le choix de l’ancien quartier juif revêt un aspect d’autant plus symbolique qu’il se confond avec l’histoire des 9000 survivants de l’Holocauste qui ont refait leur vie ici, à Montréal. Notre exposition et nos collections souligneront d’ailleurs leur intégration et célébreront leur contribution au développement et au rayonnement de notre métropole, » mentionne Richard Schnurbach, président du Musée de l’Holocauste Montréal.

« Dans un contexte marqué par la montée de l'antisémitisme, du racisme et des discriminations à l'égard des minorités, l’éducation sur l'Holocauste reste essentielle pour former des citoyens vigilants et respectueux de la diversité. Pour cette raison et à l’instar des grandes villes du monde, Montréal se dote d’un espace pour cultiver la conscience historique des publics et pour engager des partenariats avec les communautés victimes de génocide, de racisme et de persécutions. Intimement enraciné dans l’histoire et le territoire montréalais, le nouveau Musée sera rassembleur, inclusif, et un lieu de vivre ensemble » souligne Daniel Amar, directeur général du Musée de l’Holocauste Montréal.

« Notre soutien moral et financier en faveur de ce nouveau Musée trouve un écho particulier au sein de la Fondation Azrieli, alors que notre fondateur a lui-même dû fuir le nazisme. Notre organisation est profondément engagée en matière d’initiatives encourageant la commémoration et l'éducation sur l'Holocauste. Soutenir ce projet rappelle à la fois notre devoir de mémoire et l’importance du savoir pour éviter que l’histoire ne se répète », affirme Naomi Azrieli, présidente-directrice générale de la Fondation Azrieli.

À propos du Musée de l’Holocauste Montréal

Le Musée de l’Holocauste Montréal informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de l’indifférence. Par son exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l’égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine.

NB : Le Musée actuel restera ouvert en attendant son déménagement dans le nouvel établissement.

