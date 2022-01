« Pleins feux sur Jonathan » est offert en accès libre pour un temps limité !

Pour une durée limitée, Pleins feux sur Jonathan est offert en accès libre. L'ouvrage présente les moments marquants que les collaborateurs et lecteurs de la revue Jonathan ont vécus en compagnie de figures phares des années 1980, tandis que le gouvernement de René Lévesque était réélu pour un deuxième mandat.

De nombreux écrivains québécois et israéliens collaboraient à la revue Jonathan, dont Marc Chabot, Denis Dufresne, Bernard Lévy, Michel Morin, Sylvie Sicotte, qui y signaient régulièrement des articles, de même que le romancier Jacques Renaud, célèbre pour avoir publié Le Cassé, première œuvre québécoise écrite en langage populaire dans les années 1960. La revue organisa en outre la première visite officielle d’écrivains québécois en Israël et elle collaborera étroitement avec les autorités israéliennes à l’occasion de la visite en Israël de Pierre Bourgault, dont les « envolées lyriques, écrit Teboul, suscitaient l’effroi de nombreux anglophones ».

À son retour, Bourgault écrira un article retentissant dans sa chronique du quotidien The Gazette, que reproduit intégralement Pleins feux sur Jonathan dans sa version originale ainsi que dans sa version française.

On y découvre qu'au cours de son voyage, Bourgault fut carrément impressionné par la société israélienne.

« Personne ne m’a jamais suggéré, même de la manière la plus subtile, que je puisse être antisémite parce que j’étais en désaccord avec quelque chose ou quelqu’un, écrivait-il au sujet des rencontres qu’il fit en Israël. Personne n’a jamais tenté de me culpabiliser à cause des drames vécus par les Juifs depuis des siècles ou des problèmes qui assaillent aujourd’hui les Israéliens.

Les Israéliens sont le meilleur remède contre l’antisémitisme », affirmait-il.

L’ouvrage rappelle le rôle important que joua au Québec la revue Jonathan. Publié de 1981 à 1986, le magazine révéla l’intérêt que les Juifs et Israël suscitaient auprès des Québécois ainsi que les liens historiques qui attachaient les Juifs au Québec.

Des Québécois « de souche » connaissant le yiddish, découvrant leurs origines juives, vous parlant d’Israël et de leurs rencontres passionnantes avec des Israéliens; telles furent, entre autres, les révélations que Jonathan partagea avec ses lecteurs et ses lectrices.

L'ouvrage présente des photographies inédites de ces rencontres avec Pierre Bourgault, Alain Finkielkraut, Gérald Godin, Bernard Landry et rappelle que le magazine fut à l'avant-garde du combat en faveur de la diversité. Mensuel juif québécois de langue française s’adressant au grand public et vendu en kiosque, Jonathan fut, en fait, la seule revue au début des années 1980 à poser un regard critique sur la scène culturelle et politique québécoise sous l’angle de la diversité.

On découvre aussi que des personnalités politiques québécoises, françaises et israéliennes accordaient régulièrement des entrevues à la revue.

L’ouvrage illustré contient de nombreux documents inédits en format PDF.

De nombreuses bibliothèques au Canada, aux États-Unis et en Israël détiennent la collection complète de la revue. On trouvera dans Pleins feux sur Jonathan les noms de ces établissements ainsi que les notices bibliographiques identifiant la publication.

Romancier et essayiste, Victor Teboul a fondé la revue Jonathan, dans les années 1980, afin de promouvoir une pensée juive de langue française au Québec. Il dirige aujourd’hui le magazine en ligne Tolerance.ca. (www.tolerance.ca)

Pleins feux sur Jonathan est disponible en accès libre pour une période limitée sur : Google

Pour les lecteurs qui n’ont pas de compte sur Google, une copie gratuite peut aussi être obtenue en écrivant à info@tolerance.ca

Site Internet de l’auteur : www.victorteboul.com

25 janvier 2022