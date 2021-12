Vient de paraître ! Pleins feux sur Jonathan, une revue juive québécoise au coeur de la diversité

Pleins feux sur

Jonathan,

une revue juive québécoise

au cœur de la diversité

Une rétrospective : 1981 – 1986

Un document historique à voir sur vos écrans !

Mensuel juif québécois de langue française s’adressant au grand public et vendu en kiosque, Jonathan fut la seule revue juive à poser un regard critique sur la scène culturelle et politique québécoise sous l'angle de la diversité.

Jonathan révéla l’intérêt que les Juifs et Israël suscitaient auprès des Québécois ainsi que l’intérêt que les Juifs portaient au Québec.

Des Québécois « de souche » connaissant le yiddish, découvrant leurs origines juives, vous parlant d’Israël et de leurs rencontres passionnantes avec des Israéliens; des Juifs qui vous racontent leurs origines québécoises et leur attachement au Québec : telles furent, entre autres, les révélations que Jonathan partagea avec ses lecteurs et ses lectrices.

Pleins feux sur Jonathan vous offre une rétrospective illustrée des moments marquants que les collaborateurs et lecteurs de la revue ont vécus en compagnie de figures phares des années 1980, alors que le gouvernement de René Lévesque entamait son deuxième mandat au printemps 1981.

Découvrez les photographies inédites de ces rencontres avec Pierre Bourgault, Alain Finkielkraut, Gérald Godin, Bernard Landry et revisitez les débats auxquels la revue donna lieu ainsi que les entrevues que des personnalités politiques québécoises, françaises ou israéliennes accordèrent à la revue.

Victor Teboul, le fondateur de Jonathan, rappelle ici l’importance du rôle joué par cette revue dans le contexte des relations interculturelles, alors que Jonathan fut au cœur des débats sur la diversité.

De nombreuses bibliothèques détiennent, au Québec et à l’étranger, les trente et un numéros de la revue. On trouvera dans Pleins feux sur Jonathan les noms de ces établissements ainsi que les notices bibliographiques identifiant la publication.

Offrez-vous Pleins feux sur Jonathan et revivez sur vos écrans ces moments clés riches en réflexions sur le rapport à l’Autre.

****

Romancier et essayiste, Victor Teboul a fondé la revue Jonathan, dans les années 1980, afin de promouvoir une pensée juive de langue française au Québec. Il dirige aujourd’hui le magazine en ligne Tolerance.ca.

Faites-vous plaisir, visionnez cet ouvrage sur vos écrans.

Maintenant disponible sur :

Amazon.ca

Amazon.fr

Amazon.com

Google Play

1e décembre 2021