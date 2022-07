Pourquoi publier un webzine sur la tolérance ? Victor Teboul s'explique à Radio Canada International

Pourquoi publier un magazine traitant de la tolérance sur le web ? Quel a été l'événement déclencheur à l'origine de Tolerance.ca ? Victor Teboul, son fondateur, s'explique sur les ondes de Radio Canada International. Écoutez l'entretien qu'il a eu avec Raymond Desmarteau, l'animateur de Tam-tam, à la radio de Radio Canada International.



Cliquez et écoutez : Pour écouter ce média, vous devez activer le JavaScript ou mettre à jour votre navigateur à une version qui supporte les fichiers audio HTML5. Entretien diffusé mercredi 17 février 2010, à l'émission Tam-tam, animée par Raymond Desmarteau, sur les ondes de Radio Canada International.

Tolerance.ca est un magazine en ligne d’information et d’analyse fondé en 2002. Il se veut indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, et vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance. Nous recevons aujourd’hui son fondateur, Victor Teboul.



Plus d’informations :











Lire aussi l'entrevue parue dans Le Factuel. Cliquez



