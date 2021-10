La formation politique au pouvoir à Québec domine dans les sondages, mais cette popularité serait outrageuse, selon une journaliste

La domination de la CAQ dans les sondages serait «outrageuse» ? Madame GENEVIÈVE LAJOIE du Journal de Québec connaît-elle le sens des mots ou est-ce que les mots, à l’ère Facebook, n’ont plus de sens ? Dès les premières lignes de son article «Sondage Léger: Legault domine et pas à peu près » (samedi 2 octobre 2021), madame Lajoie qualifie la domination de la CAQ dans les sondages d’«outrageuse» !

Outrageuse la CAQ parce que populaire ? Pourquoi la CAQ serait-elle «blessante, injurieuse, insultante, offensante», pour utiliser des synonymes du mot employé par Mme Lajoie ? L’appui de la population à la CAQ serait insultant ? Pour qui, les électeurs ? Les autres partis ? Les journalistes ?

Pour ma part, je suis bien heureux que Legault et sa formation se placent devant TOUS les autres partis. C’est à l’honneur de la CAQ et de son chef, surtout si l’on considère que ce gouvernement réussit, malgré toutes les attaques injustes qui le visent et provenant de tous les côtés, à recueillir l’appui démontré par ce sondage. Ce gouvernement n’insulte personne, au contraire, il fait preuve d’audace, de hardiesse, de témérité et de courage. C’est de cela que le Québec a besoin aujourd’hui. On insulte personne lorsqu’on s’affirme, madame Lajoie. Et, c’est cela que reconnaissent les Québécois.

4 octobre 2021