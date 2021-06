Le « Quebec Bashing » : comment le contrer ?

De nombreux commentateurs francophones dénoncent avec raison les articles insidieux de certains journalistes de langue anglaise qui nous calomnient en nous traitant de racistes, de fascistes et d’autres qualificatifs peu élogieux. Ainsi, comme je l'ai souligné dans ma précédente chronique, Richard Martineau, dans Le Journal de Montréal, dénonce le collaborateur du Washington Post qui écrit sur son fil Twitter que le gouvernement québécois prône la suprématie culturelle et qu’il a zéro respect pour la diversité.

« Pas une semaine, maintenant, sans qu’on lise ce genre d’attaques vicieuses et mensongères contre le Québec », écrit à juste titre Richard Martineau dans son article « La guerre contre le Québec » (dimanche 27 juin 2021).

Ces réactions propagées dans les médias anglophones sont évidemment déplorables mais, en tant que francophones, ne devons-nous pas trouver des moyens efficaces pour rétablir les faits afin de répondre à ces commentaires fallacieux et carrément blessants ? C'est sur cet aspect que j'aimerais revenir.

Quel rôle jouent nos représentants à l’étranger, comme aux États-Unis par exemple, lorsque des propos erronés sont diffusés sur notre société dans un quotidien américain aussi influent que le Washington Post ?

Les Délégations générales du Québec relèvent du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Elles nous représentent donc dans pas moins de huit grandes villes américaines, y compris la ville de Washington. Nos représentants prennent-ils la parole dans les médias de nos voisins du Sud et publient-ils des rectificatifs dans les journaux (et les réseaux sociaux) lorsqu’on déforme des réalités nous concernant ? Ce type d’action ne serait-il pas approprié pour rétablir les faits ?

S’il est utile que des représentants du gouvernement du Québec réagissent en publiant des rectificatifs dans les médias concernés, il serait également opportun de créer des réseaux « d’influenceurs », pour utiliser une expression à la mode, constitués de personnalités – francophones, anglophones et même américaines – jouissant d’une crédibilité dans leur secteur qui répondraient à ces attaques.

En tant que Québécois, nous avons beaucoup à apprendre des groupes de pression et de leur façon d’influencer les opinions afin de faire prévaloir d’autres points de vue que ceux qui dominent dans le paysage médiatique.

S’il importe d’alerter le public francophone sur les commentaires désobligeants que répandent certains commentateurs anglophones, il nous faut aussi confronter directement sur le terrain même de l’opinion canadienne-anglaise et américaine ces attitudes qui nous causent du tort.

30 juin 2021