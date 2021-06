Le Musée Charlie Chaplin célèbre le 80e anniversaire du film Le Dictateur

CHAPLIN ET LE DICTATEUR 12 mars au 29 août 2021

A cette occasion, l’exposition temporaire “Chaplin et le Dictateur” présentera le mythique film sous l’angle socio-politique de l’époque.

Les évènements historiques et chapliniens de 1918 jusqu’à la sortie du film aux États-Unis en 1940 et en France en 1945 seront également au cœur de l’exposition.

Le muséographe québécois Yves Durand, concepteur et développeur du projet

L’idée d’un grand musée dédié à Charlie Chaplin et à son œuvre est née de la rencontre en l’an 2000 entre l’architecte suisse Philippe Meylan et le muséographe québécois, passionné de cinéma et de Chaplin, Yves Durand. Un collectif d’entrepreneurs et d’artistes, des acteurs de la région, des équipes d’architectes, d’ingénieurs et de concepteurs, réunis autour de la Fondation du musée Charlie Chaplin, œuvrent à la conception du projet.

Au niveau des autorités locales, en mars 2003, les Conseils communaux des quatre communes de Corsier, Chardonne, Corseaux, et Jongny ont largement accepté le cautionnement bancaire de ce projet. La Conférence des syndics a mis sur pied un groupe de travail qui a permis l’appui de l’ensemble du district à cette démarche.

Etude de marché et de faisabilité, rénovation des lieux, concept scénographique…Chaplin’s World est l’aboutissement de dix années d’études, de consultation et de concertation avec les autorités suisses et les parties prenantes. Ce projet inédit a su fédérer les intérêts des partenaires bancaires et institutionnels, tels que le canton de Vaud, les autorités communales, les organisations touristiques et culturelles et les entreprises de la Riviera Vaudoise.

