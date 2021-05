La Journée nationale des Patriotes commémore les luttes de 1837 - 1838. Un lieu à visiter : La Maison nationale des Patriotes

La Maison nationale des Patriotes a pour principale mission de diffuser des connaissances qui témoignent de l'histoire des Patriotes de 1837 et de 1838. À des fins muséologiques, elle préserve également une collection qui met en valeur l'héritage politique, social et culturel des Patriotes et qui manifeste de la vie quotidienne de cette époque.

La Maison nationale des Patriotes joue également un rôle important dans la préservation, la mise en valeur et l'interprétation de deux lieux historiques: la maison Jean-Baptiste-Mâsse, sise à Saint-Denis-sur-Richelieu et la Prison-des-Patriotes-au-Pied-du-Courant, sise à Montréal.

Ces deux lieux, intimement liés à l'histoire des Patriotes, classés monuments historiques sont la propriété de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

---------

C'est par un décret de l'Assemblée nationale du Québec, datant de 2002, que la Journée nationale des Patriotes a été déclarée fête officielle fériée au Québec :

- ATTENDU QUE cette lutte des Patriotes et les grandes assemblées du printemps de 1837 font partie intégrante de l’histoire du Québec et qu’il importe de les rappeler et de les souligner de façon particulière ; -

- ATTENDU QUE, suivant le paragraphe 3° de l’article 60 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), le lundi qui précède le 25 mai de chaque année constitue un jour férié et chômé; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre: QUE dorénavant la Journée des Patriotes soit désignée Journée nationale des Patriotes et qu’elle coïncide avec le lundi précédant immédiatement le 25 mai de chaque année dans le but d’honorer la mémoire des Patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique ;

LA MAISON NATIONALE DES PATRIOTES est située au

610, chemin des Patriotes

Saint-Denis-sur-Richelieu, (QC), J0H1K0

Site Internet :http://www.mndp.qc.ca/

23 mai 2021