L'affaire Meghan Markle. Pourquoi Piers Morgan a quitté les studios de ITV

Contrairement à ce que diffuse l’Agence France-Presse, repris par nos médias au Québec, le célèbre journaliste britannique Piers Morgan n’a pas quitté le réseau ITV après avoir osé critiquer l’éternelle plaignante, Megan Markle, mais bien parce que le co-animateur de son émission, Alex Beresford l’a accusé d’être « diabolique » et de « continuer à démolir » Meghan Markle.

Or, Alex Beresford est le directeur d’un projet sur la …diversité et a été choisi pour servir de modèle aux hommes noirs. Alex Beresford a aussi déclaré que c’était à cause de sa propre identité (d’homme noir) qu’il se devait de réagir à Piers Morgan.

Les premières minutes de cette vidéo ci-dessous montre bien la raison du départ de Piers Morgan des studios d’ITV.

11 mars 2021