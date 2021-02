L’ouest de Montréal et le « Street French » des anglophones

Il a été question hier des «micro-agressions racistes» que subiraient les jeunes originaires d’Afrique de la part des Québécois francophones qui douteraient de l'appartenance au Québec de ces derniers en leur demandant de quel pays ils sont originaires.

Selon l’autrice de l’enquête portant sur ce sujet, rapportée par Richard Martineau dans Le Journal de Montréal (1), les anglophones manifesteraient plus d’ouverture parce qu’ils ne poseraient pas ce genre de question aux jeunes d’origine africaine.

En tant que francophones, nous subissons pourtant quotidiennement des micro-agressions dans l’ouest de Montréal de la part d’employé-e-s anglophones travaillant dans les services de santé et le secteur bancaire, entre autres, qui baragouinent le français. Ils font ainsi preuve d’un profond mépris de la langue des Québécois en employant ce qu’on appelle en bon anglais, du «Street French ». Ces personnes, qui vous tutoient d’emblée sans vous connaître, travaillent dans un secteur comme celui de la santé où il est essentiel de bien comprendre les soins dont un patient a besoin et aussi pour que celui-ci comprenne ce que le professionnel ou l’employé du service concerné lui communique comme information.

J’ai déjà déposé une plainte à ce sujet à l’Office québécois de la langue française en septembre 2020 et j’attends toujours qu’on y réponde. Il me semble qu’on devrait développer des moyens qui permettent non seulement de vérifier si la population québécoise est en mesure de recevoir des services dans sa langue, mais de vérifier si l’usage de la langue est adéquat et suffisamment précis pour que la communication verbale (ou écrite) soit comprise par le patient francophone ou, s’il s’agit d’un service, par le client de langue française.

Si, selon la Charte de la langue française «Les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle», ne devrait-on pas aussi s’assurer et vérifier que la qualité de la langue, en ce qui touche particulièrement la précision des communications, à fortiori dans le secteur de la santé, soit adéquate ?

24 février 2021

1, Lien à l'article de Richard Martineau.