Attaque terroriste près d'une synagogue à Vienne

Une fusillade est survenue lundi soir 2 novembre 2020, à Vienne, la capitale d’Autriche dont un premier bilan fait état de plusieurs blessés et de deux morts, dont un des auteurs de l’attentat, qualifié d’abord d’«apparemment» terroriste, selon l’expression du ministre de l’intérieur.

L’attaque a eu lieu près de la Grande synagogue de Vienne, mais le président de la communauté juive d’Autriche a déclaré qu’il n’est pas possible de dire si le lieu de culte juif était visé. Plusieurs individus armés auraient ouvert le feu en visant six lieux différents de la ville. Selon les dernières informations, deux restaurants, la synagogue et un centre communautaire juif de la région étaient visés. Un des assaillants s’est fait exploser par une ceinture explosive, selon une source.

2 novembre 2020