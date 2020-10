Pourquoi Oscar Peterson et pas Léonard Cohen ?

Lionel Perez, chef d’Ensemble Montréal, propose de donner le nom d’Oscar Peterson à la place des Festivals. N’est-ce pas intéressant que l’on ne propose pas le nom de Léonard Cohen qui n’a, lui, que deux simples murales à Montréal, qui disparaîtront avec le temps (et nos tempêtes) mais pas de lieu public qui porte son nom, alors que Peterson a des salles de concerts dans deux universités canadiennes (l'une d'entre elles est située à Montréal), sans compter les nombreux prix qui portent son nom, dont un décerné par le Festival de jazz de Montréal. Et une statue à Ottawa...

N'est-ce pas intéressant aussi que la communauté juive n’ait pas proposé que Léonard Cohen soit honoré en donnant son nom à une place publique ?

Cela montre bien comment la concurrence des mémoires, qui envahit nos lieux publics, est susceptible de créer des tensions interethniques : pourquoi, en effet, Oscar Peterson plutôt que Léonard Cohen ? Et pourquoi pas Félix Leclerc, qui lui, n’a qu’une statue érigée au fin fond du parc La Fontaine ?

Cela montre bien aussi combien il est difficile pour nos élus de résister aux pressions lorsque celles-ci ont pour toile de fond les accusations de racisme, lesquelles finalement se montrent assez efficaces, même si elles ne sont pas toujours fondées.

Et puis, M. Perez est conseiller de l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges, un des arrondissements les plus multiculturels de Montréal. Et, comme on le sait, les élections municipales auront lieu dans un an...

7 octobre 2020