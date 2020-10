Antisémitisme : Mythe et images du Juif au Québec. Essai d'analyse paru dans la revue de l'Université du Québec, Voix et images du pays

Nous tenterons dans cette étude d'analyser l'antisémitisme tel qu'il s'est manifesté au Québec entre 1920 et 1940; nous suivrons sa transformation survenue dans les années d'après-guerre et nous nous pencherons sur la transposition romanesque dont il a été l'objet ultérieurement.

Nous pensons que ce phénomène, bien qu'il se soit d'abord manifesté à divers degrés en Europe et aux États-Unis et qu'il semble posséder des caractéristiques communes où qu'il se présente, révèle ici des traits spécifiques à l'évolution historique et idéologique du Québec. Toute analyse contient des faiblesses et nous ne prétendons nullement constituer une théorie consistante et définitive sur cette question. Tout ce que nous souhaitons c'est de rendre intelligible un fait social qui, pour être compris autant que possible dans sa totalité, requiert d'être inséré parmi les facteurs conceptuels qui contribuent à former une époque.

Cet article parut en février 1975 dans Voix et images du pays, Vol. IX, la revue du département des études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Il est maintenant numérisé et disponible, pour consultation seulement, en format PDF ci-dessous.

/Contenu/Mythe et images art. Voix et images du pays 1975.pdf