Le nouvel an juif : 18 au 20 septembre 2020

Le Nouvel An juif, Roch Hachana en hébreux, a débuté vendredi 18 septembre au soir pour une célébration qui dure jusqu'à la soirée du dimanche 20 septembre. "Shana Tova" ou bonne année en hébreu correspond aux voeux échangés par les juifs du monde entier au moment de leur entrée dans la nouvelle année du calendrier hébraïque, qui sera en 2020, l’an 5781.

A partir de Roch Hachana, au-delà des festivités des deux jours, une période de recueillement de 10 jours est observée jusqu'à Yom Kippour, jour de jeûne de 25 heures, qui aura lieu du dimanche 27 septembre, au soir, jusqu’au lundi 28 septembre 2020.

Les Juifs forment la plus ancienne communauté culturelle du Québec. La Congrégation de la «Spanish and Portuguese Synagogue», qui fait partie du Patrmoine culturel québécois, a été fondée en 1768. Plus de 90.000 juifs vivent au Québec.

Avinou Malkenou (Notre Père, notre Roi) est une prière juive particulière aux dix jours de pénitence, entre le premier jour du mois de Tishri et le dixième, c'est-à-dire entre Rosh Hashana et Yom Kippour, dix jours parmi les plus solennels du calendrier hébraïque. Elle est composée d'une trentaine de courtes suppliques commençant toutes par Avinou, malkenou, d'où son nom.

2o septembre 2020