Explosions à Beyrouth. Aidons le Liban !

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaille à la coordination des efforts de secours et de rétablissement pour apporter de l’aide le plus rapidement possible aux personnes se trouvant dans les régions touchées par les explosions. Les sommes amassées permettront au Mouvement international de se préparer et de répondre aux besoins humanitaires au Liban, en lui donnant les moyens de prêter main-forte à la population maintenant et à mesure que la situation évoluera.

Pour le moment, les activités en cours consistent à déployer des équipes médicales mobiles, à appuyer les établissements de santé et à renforcer la capacité des systèmes hospitaliers, mais elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins émergents.

Cliquez sur :

6 août 2020