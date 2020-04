Appuyons la Tablée des chefs !

par Jean-François Archambault

Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une communauté tissée serrée qui a décidé d'embarquer dans la folle aventure de mettre la main à la pâte pour préparer plus de 800 000 repas et les donner aux Banques Alimentaires du Québec.

C’est l'histoire d'un peuple uni par la bouffe, qui vivait une période creuse d'une rare intensité et qui avait besoin d'un peu d'espoir et de solidarité. Les producteurs ont donné des aliments en grande quantité, les distributeurs ont livré les aliments dans les cuisines qui se sont ranimées, les chefs sont revenus à leurs fourneaux pour faire ce qu'ils font de mieux et des centaines de milliers de personnes ont pu manger les fruits de cette générosité partagée !

La Tablée des Chefs a semé l'idée et orchestré la plus grande préparation alimentaire solidaire au Québec. Ça va bien aller !

Site WEB : https://www.tableedeschefs.org/fr/

4 avril 2020