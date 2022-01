Le Québec et ses autrui significatifs - la participation de Victor Teboul, directeur de Tolerance.ca, au Symposium de l’Université du Québec à Montréal

Victor Teboul, directeur de Tolerance.ca, a participé vendredi 25 mai 2018 au Symposium de l’UQAM, «Le Québec et ses autrui significatifs» où il a traiité du sujet «Les Juifs du Québec : In Canada We Trust. Réflexion sur l’identité québécoise. L’histoire d’un livre». Son intervention a eu lieu dans le cadre de l’atelier intitulé «L’autrui intérieur – Y a-t-il un autre de l’autre ?».

Lire le texte de sa conférence ICI.