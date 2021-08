Inédit. Yvon Deschamps sur l'intolérance

Dans ce document inédit, Victor Teboul, le directeur de Tolerance.ca, rend publique une interview sur la tolérance, les Juifs et les minorités, réalisée avec le célèbre humoriste en 1986.

À la mémoire de Sylvie Barry,

Avec Yvon Deschamps l’humour moderne s’est installé au Québec. Populaire, direct, caustique, Deschamps a ri des femmes, des homosexuels, des Noirs, des Juifs et de Monsieur et Madame tout le monde, c’est-à-dire de nous tous. Les années 1980, moins contestataires que les années 1960 et 1970, continuent-elles à l’inspirer? Le célèbre monologuiste s’est livré ici à une interview réalisée au printemps 1986 par Victor Teboul avec la collaboration de Sylvie Barry et Georges Dussault.