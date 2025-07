EN DIRECT - 3e jour de la Conférence sur la solution à deux États au conflit israëlo-palestinien

Bienvenue à notre couverture en direct du 3e et dernier jour de la conférence internationale de haut niveau sur la solution à deux Etats au siège de l'ONU, en collaboration avec la Section de la couverture des réunions de l'ONU. Mandatée par l'Assemblée générale, cette réunion vise à promouvoir des mesures concrètes pour parvenir à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Elle comprend des plénières, des groupes de travail et des interventions de hauts responsables de l'ONU et des États membres.



Lire l'article complet