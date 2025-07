Israël et territoire palestinien occupé. Il faut que justice soit rendue pour le meurtre de l’éminent militant palestinien de Cisjordanie Awdah Al Hathaleen, et les responsables doivent rendre des comptes

par Amnesty International

Réagissant au meurtre d’Awdah Al Hathaleen, Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « Le meurtre de sang-froid d’Awdah Al Hathaleen, fervent défenseur des droits humains et père de trois jeunes enfants, est une tragédie et un rappel brutal de la violence incessante […] The post Israël et territoire palestinien occupé. Il faut que justice soit rendue pour le meurtre de l’éminent militant palestinien de Cisjordanie Awdah Al Hathaleen, et les responsables doivent rendre des comptes appeared first…



Lire l'article complet