Madagascar. Les autorités n’ont pas protégé ni aidé les Antandroy déplacé·e·s du fait des sécheresses aggravées par le changement climatique – nouveau rapport

par Amnesty International

Les autorités malgaches n'ont pas protégé ni aidé les milliers d'Antandroy qui n'ont pas eu d'autre choix que de quitter leur région d'origine, l'Androy (dans le sud de Madagascar), depuis 2017 à cause des famines imputables à la sécheresse, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. Le rapport intitulé « Cette souffrance me hante même […]



