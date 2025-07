Russie : Blocage, perturbations et isolement croissant d’Internet

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2025 Brian Stauffer pour Human Rights Watch Les autorités russes exercent une censure massive en ligne, restreignent les sites web et les plateformes en ligne qu’elles jugent subversifs, et procèdent de plus en plus à des coupures arbitraires d’Internet dont l’ampleur s’est intensifiée.En vertu du droit international, la Russie a l’obligation de garantir l’accès à l’information, la liberté d’expression et le droit à la vie privée, y compris en ligne.Les gouvernements occidentaux, les organisations internationales et les entreprises de technologie devraient soutenir…



