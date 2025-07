Tunisie. Les condamnations collectives dans l’«Affaire du complot 2» amplifient la crise de l’état de droit

par Amnesty International

La condamnation collective de figures de l'opposition dans le cadre de l'« Affaire du complot 2 » en Tunisie illustre une nouvelle fois les restrictions imposées par les autorités à l'espace civique et l'érosion de l'indépendance judiciaire et des garanties d'un procès équitable, a déclaré Amnesty International le 28 juillet 2025. Cette affaire, fondée sur des accusations vagues de […]



