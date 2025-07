Pakistan. Les agent·e·s des services d’assainissement, en butte à une discrimination systémique et à des violations des droits humains, ont besoin d’une meilleure protection juridique – Nouveau rapport

par Amnesty International

Les autorités pakistanaises doivent veiller à ce que les agent·e·s des services d’assainissement bénéficient de protections solides, en droit comme dans la pratique, contre la discrimination institutionnalisée fondée sur la religion et la caste, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport qui met en lumière les violations généralisées des droits humains dans ce secteur. Intitulé […] The post Pakistan. Les agent·e·s des services d’assainissement, en butte à une discrimination systémique et à des violations des droits humains, ont besoin d’une meilleure protection juridique –…



