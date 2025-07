Syrie. Les autorités doivent enquêter sur les enlèvementsde femmes et de filles alaouites

par Amnesty International

Le gouvernement syrien doit de toute urgence redoubler d’efforts pour prévenir les violences liées au genre et mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies et impartiales sur les cas d’enlèvement et de séquestration de femmes et de filles alaouites, et amener les responsables présumés à rendre des comptes, a déclaré Amnesty International le 30 juillet. […] The post Syrie. Les autorités doivent enquêter sur les enlèvementsde femmes et de filles alaouites appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet