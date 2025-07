Gaza : le chef de l’ONU dénonce « l’indifférence » et « l’inaction »

S’exprimant devant l’Assemblée mondiale d’Amnesty International, vendredi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a dénoncé « l’explosion de morts et de destructions » à Gaza et « l’indifférence » et « l’inaction » de nombreux membres de la communauté internationale.



