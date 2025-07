L'ONU appelle à aider les Soudanais déplacés de force qui commencent à rentrer chez eux

Alors que le conflit persiste dans la majeure partie du Soudan, des poches de sécurité relative sont apparues et, à ce jour, plus de 1,3 million de personnes déplacées de force dont 300.000 réfugiés sont rentrées chez elles, principalement dans les États de Khartoum, de Sennar et d’Al Jazirah, où l’impact de plus de deux ans de guerre est immense.



