Centrafrique : deux chefs de guerre condamnés par la CPI pour crimes contre l’humanité

La justice internationale a tranché. Jeudi, la Cour pénale internationale (CPI) a condamné Alfred Yekatom à 15 ans de prison et Patrice-Edouard Ngaïssona à 12 ans, pour leur rôle central dans les crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés entre septembre 2013 et février 2014 en République centrafricaine.



