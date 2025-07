Yémen : Les attaques des Houthis contre deux navires étaient manifestement des crimes de guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le navire commercial Eternity C coulait en mer Rouge après avoir été touché par un missile houthi, le 8 juillet 2025. © 2025 Houthi Media Center/Getty Images (Beyrouth, le 23 juillet 2025) – Les attaques menées par le groupe armé yémenite Houthi contre deux cargos commerciaux en mer Rouge entre le 6 et le 9 juillet ont violé les lois de la guerre et manifestement constitué des crimes de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les Houthis ont coulé les deux navires, tuant et blessant plusieurs membres d'équipage, et semblent détenir illégalement…



Lire l'article complet