Témoignage d’un homme travaillant sur le terrain à Gaza : « Voir nos enfants souffrir de la faim nous brise le cœur »

par Amnesty International

Lorsque le cessez-le-feu à Gaza a été annoncé, nous étions fous de joie de pouvoir enfin rentrer chez nous dans le nord. Nous sommes revenus le 8 février, mais nous étions plus effrayés qu’heureux – craignant que notre maison ait été entièrement détruite. Heureusement, elle était toujours debout, même si des obus avaient touché la façade […] The post Témoignage d’un homme travaillant sur le terrain à Gaza : « Voir nos enfants souffrir de la faim nous brise le cœur » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet