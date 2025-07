Monde. L’avis historique de la Cour internationale de justice renforce la lutte pour la justice climatique et l’obligation de rendre des comptes

par Amnesty International

En réaction au premier avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) précisant les obligations des États en matière de changement climatique, Mandi Mudarikwa, responsable des actions en justice stratégiques à Amnesty International, a déclaré : « L’avis rendu mercredi 23 juillet marque un tournant historique pour la justice climatique et l’obligation de rendre des comptes. La […] The post Monde. L’avis historique de la Cour internationale de justice renforce la lutte pour la justice climatique et l’obligation de rendre des comptes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet