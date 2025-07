Le réchauffement climatique menace les glaciers, les lacs et les écosystèmes des Pyrénées

par Hugo Sentenac, Maître de Conférence en écologie de la santé, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)

Adeline Loyau, Chercheuse en écologie, Toulouse INP

Dirk S. Schmeller, Directeur de recherche CNRS, Expert for Conservation Biology, Axa Chair for Functional Mountain Ecology at the École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)