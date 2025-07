« Plus jamais ça » : 30 ans après le génocide de Srebrenica, une promesse qui sonne creux

par Amnesty International

Dinushka Disanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a assisté à la cérémonie de commémoration à Srebrenica. Il y a 10 jours, je me tenais en silence devant une tombe, regardant sept cercueils descendre dans la terre. Un enterrement loin d’être ordinaire. Les personnes inhumées ce jour avaient été tuées il y a 30 ans, […] The post « Plus jamais ça » : 30 ans après le génocide de Srebrenica, une promesse qui sonne creux appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet