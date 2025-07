Gaza. Alors que la famine de masse se propage dans la bande de Gaza, nos collègues et les personnes que nous aidons dépérissent

par Amnesty International

Alors que le siège imposé par le gouvernement israélien affame la population de Gaza, c'est au tour des travailleurs et travailleuses humanitaires de rejoindre les files d'attente pour tenter d'obtenir de la nourriture, au risque d'être abattus simplement pour avoir cherché à nourrir leur famille. Les réserves sont maintenant complètement épuisées et les organisations humanitaires



