Mali : L’armée et le groupe Wagner ont exécuté et fait disparaître des civils peuls

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une photo non datée de combattants russes du groupe Wagner dans le nord du Mali, publiée par l’armée française en 2022. © 2022 Armée française via AP Photo Les forces armées maliennes et leur allié, le groupe Wagner soutenu par la Russie, ont perpétré des dizaines d’exécutions sommaires et de disparitions forcées d’hommes de l’ethnie peule depuis janvier 2025.Les soldats maliens et les combattants du groupe Wagner ont accusé la communauté peule de collaborer avec des groupes armés islamistes qui se battent pour prendre le contrôle de certaines parties du pays.L’Union…



