Iran. L’attaque délibérée d’Israël contre la prison d’Evin à Téhéran doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre

par Amnesty International

Les frappes aériennes délibérées de l’armée israélienne contre la prison d’Evin, à Téhéran, le 23 juin 2025, constituent une grave violation du droit international humanitaire et doivent faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre, a déclaré Amnesty International mardi 22 juillet au terme d’une enquête approfondie. Des séquences vidéo authentifiées, des images satellite et des entretiens […] The post Iran. L’attaque délibérée d’Israël contre la prison d’Evin à Téhéran doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet