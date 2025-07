Accord entre la RDC et l’AFC/M23 : l’ONU salue une « avancée majeure vers la paix »

Les Nations Unies ont salué la signature de la déclaration de principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), intervenue samedi à Doha, la qualifiant de « pas essentiel ouvrant la voie à une paix durable, à la sécurité, et au retour des personnes déplacées et des réfugiés ».



Lire l'article complet