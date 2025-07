Le rebond, après une liquidation judiciaire, une affaire collective ?

par Bénédicte Aldebert, Professeure des Universités, Entrepreneuriat & Innovation, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management – Aix-Marseille Université

Célia Magras, Docteur en droit et doctorante en science de gestion (Droit, Entrepreneuriat, Stigmatisation de l'échec), Université de Strasbourg

Dorian Boumedjaoud, Professeur assistant en entrepreneuriat, Burgundy School of Business

Leslie Maillot, Doctorante en Entrepreneuriat, Aix-Marseille Université (AMU)

Thibaut Duboisy, Docteur en Sciences de Gestion, Université Paul Valéry – Montpellier III